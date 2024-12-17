В Подмосковье наградили лучших экспортеров года

В Доме правительства Московской области состоялся форум экспортеров. На мероприятии были представлены результаты деятельности подмосковных экспортных компаний и награждены лучшие из них в рамках конкурса «Экспортер года Московской области» среди крупных компаний, МСП и индивидуальных предпринимателей. Заявки подали более 60 компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В своей работе мы акцентируем внимание на поддержке и повышении конкурентоспособности подмосковных товаропроизводителей на международной арене. Помогает нашим предприятиям выходить на новые рынки Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Продукция наших предприятий востребована за границей. Всего с начала года предприниматели из Подмосковья заключили 104 экспортных контракта на общую сумму 75,2 миллиона долларов. Основные направления экспорта по этим контрактам включают легкую и химическую промышленность, продукты питания и металлообработку», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Конкурс проводится Фондом поддержки ВЭД МО под эгидой Российского экспортного центра и министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Победители были определены в таких отраслях, как промышленность, в сферах услуг, готового продовольствия, продукции для красоты и здоровья, высоких технологий, машиностроения, строительства и продукции агропромышленного комплекса. Также были выбраны победители в номинациях «Новая география», «Ответственный экспортер (ESG)», «Лучшая женщина-экспортер», «Трейдер года», «Прорыв года» и «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

Среди малых и средних предприятий производитель продуктов здорового питания «НоваПродукт АГ» из Подольска стал прорывом года. Лучшим экспортером в сфере электронной торговли стал производитель парфюмерии и косметики из Чехова «ПК „КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ“. А лучшим трейдером года — продавец КАМАЗов и автокранов „ЕВРАЗИЯ ДИСТРИБЬЮШН“ из Истры.Среди представителей крупного бизнеса лидирующие позиции заняли генеральный директор производства рыбной продукции и полуфабрикатов из Дмитрова „ФУД ТИМ“ Татьяна Ковалева в номинации „Лучшая женщина-экспортер“, производитель упаковки для молока из Чехова „МОЛОПАК“ в номинации „Новая география“, в номинации „Ответственный экспортер (ESG)“ работающее на рынке ветеринарии предприятие „НПФ „ЭКОПРОМ“ из Люберец.

Форум стал площадкой для взаимодействия между бизнесом и государством, направленной на укрепление связей и расширение экспортных возможностей для компаний Московской области. Так, председатель правления АО «Славтранс-Сервис» Андрей Голландцев рассказал о новых логистических возможностях региона, в том числе об оптимизации маршрутов для поставок в Китай через Казахстан, что открывает новые перспективы для местных экспортеров.А Евгений Шакалида, генеральный директор ООО «ТРАСКО», поделился опытом в сфере автомобильных перевозок, играющих ключевую роль в логистике экспорта.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом России. Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным предпринимателям услуги бесплатно или на условиях софинансирования. Например, в этом году 12 подмосковных компаний, производящих строительные материалы, посетили профильные выставки в Саудовской Аравии и Кении — это два новых направления для региона. Фонд взял на себя организационные вопросы компаний-экспонентов и связанные с выставкой расходы.

Подробнее о мерах поддержки экспортеров можно узнать на сайте: https://exportmo.ru/.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.