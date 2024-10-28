В Подмосковье начнут выпуск самоходных платформ для перевозки буровых

В Московской области передан очередной земельный участок в льготную аренду для строительства импортозамещающего производства. Участок в Орехово-Зуевском г. о. в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» получило ООО Торговый дом «Арсенал-Сервис», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«ТД „Арсенал-Сервис“ займется выпуском самоходных платформ для транспортировки буровых модулей. Продукция позволит заменить на российском рынке ряд иностранных поставщиков аналогичной техники. Инвестиции в проект превысят 95 млн рублей. На предприятии планируется создать 36 рабочих мест. Плановый срок запуска производства — 2026 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках производственной деятельности компания планирует использовать продукцию отечественных поставщиков. В качестве сырья для производства спецтехники будет использоваться: швеллер и узлы рамы, трансмиссия, двигатель, кабина и оперение, шины и диски, электропроводка.

Как уточняют в Министерстве имущественных отношений Московской области, для строительства и эксплуатации комплекса по производству самоходных платформ для транспортировки буровых модулей компании предоставлено свыше 5,8 га в аренду по льготной ставке сроком на 3 года. На данной площадке будет сооружен производственно-складской комплекс площадью 5830 кв. м.

Подобрать землю для строительства производственных объектов, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.