В Подмосковье начнут строить вторую очередь парка «Северные врата» в 2026 году

Компания RDS получила разрешение на строительство второй фазы «зеленого» индустриального парка «Северные Врата» в Дмитровском муниципальном округе Московской области. Каждое здание парка планируется сертифицировать по национальному стандарту «Клевер», что предполагает внедрение и соблюдение требований по энергоэффективности, качеству внутренней среды и экологическому управлению. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Строительство второй очереди индустриального парка «Северные Врата» начнется в первом квартале 2026 года. Все необходимые разрешения для начала строительных работ компания RDS уже получила. В рамках проекта будет построено 60 тыс. кв. м производственно-логистических площадей. Объект планируется сдать во II квартале 2027 года», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект предусматривает организацию проездов, тротуаров и наземной парковки для сотрудников и резидентов, на территории организуют меры по стимулированию использования экологичного транспорта: велопарковки и элементы инфраструктуры для безопасного подъезда на велосипеде. На площадке введут систему сортировки эксплуатационных отходов и создадут специализированные площадки для раздельного сбора мусора. Также после завершения строительства на территории парка будет проведено озеленение; строительные отходы направят на утилизацию и переработку.

Парк строится в уже сформировавшемся производственно-логистическом кластере Дмитровского района в непосредственной близости от терминально-логистического центра «Белый Раст». Он находится в непосредственной близости от трассы А 107 у развязки на А 113 (ЦКАД), в 35 км от МКАД, это обеспечивает удобную логистику для резидентов и снижает нагрузку на районную дорожную сеть.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.