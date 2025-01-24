В Подмосковье начинается строительство кабельного производства

Подмосковная компания «Электропровод» получила все необходимые разрешения для выхода на строительную площадку для реализации проекта производственно-складского комплекса по изготовлению кабельной продукции. Проект реализуется на территории городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Компания «Электропровод» инвестирует 200 млн рублей в строительство предприятия по выпуску кабельной продукции на территории Подольска. В рамках проекта планируется построить пятиэтажный производственно-складской комплекс общей площадью порядка 4,8 тыс. кв. метров. На новом предприятии организуют 25 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Все необходимые разрешения для начала строительного этапа своего проекта инвестор уже получил. Сам проект инвестор рассчитывает реализовать уже до конца этого года.

Компания «Электропровод» специализируется на производстве волоконно-оптических кабелей. На новом предприятии будет организовано производство специализированной кабельной продукции для РЖД и метрополитена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.