В Подмосковье начинается новый поток «Экспортного форсажа»

Бесплатный образовательный акселератор «Экспортный форсаж» проводится для представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья. Программа помогает участникам в теории и на практике освоить все тонкости экспортной деятельности. Обучение проводится в очном формате. Акселератор стартует 5 марта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности науки Подмосковья.

«Акселератор «Экспортный форсаж» успешно работает в Московской области с 2021 года. За это время проведено 12 потоков, обучение прошли 165 подмосковных компаний. Выпускники получают дипломы и готовую индивидуальную стратегию для выхода на международный рынок», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Организатором акселератора выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московкой области (фонд поддержки ВЭД МО). На новом 13 потоке для участников будет организовано очное обучение по всем аспектам экспортной деятельности. Предприниматели получат пошаговую стратегию выхода на внешний рынок. Практикующие экспортеры и опытные наставники помогут изучить материалы и реализовать план первой экспортной сделки.

Принять участие в акселераторе могут компании, чья выручка за последний год составила не менее 30 миллионов рублей. Основной вид деятельности таких компаний — производство или оптовая торговля. Компания должна работать на рынке не менее двух лет.

Обучение по программе является бесплатным и проводится очно. Встречи будут проходить в подмосковном Красногорске. Узнать больше об акселераторе можно на сайте: https://exportmo.ru/tpost/ucubifofp1-akselerator-eksportnii-forsazh-obuchaem. Подать заявку на участие можно до 3 марта включительно по ссылке: https://clck.ru/3GbEX9. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Помимо образовательных услуг фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям и иную поддержку. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья: https://export.invest.mosreg.ru/catalog.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.