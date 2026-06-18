В Подмосковье начался сбор клубники и открылся самосбор

Сбор садовой земляники стартовал в Подмосковье ко Дню клубники, который отмечается сегодня. Фермеры приглашают жителей на самосбор и напоминают, что в прошлом году в регионе собрали более 1 тыс. тонн ягоды, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В прошлом году аграрии Подмосковья собрали 1 051 тонну садовой земляники. Росту показателей способствовали меры поддержки сельхозпроизводителей, внедрение современных технологий и труд фермеров региона. При этом привычная для покупателей «клубника» ботанически является садовой земляникой, тогда как настоящая клубника — редкий дикорастущий вид с мелкими ароматными ягодами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.