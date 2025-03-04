В Подмосковье начался прием заявок на участие в выставках на льготных условиях

Субъекты малого и среднего предпринимательства Московской области могут принять участие в выставках на условиях софинансирования. Заявки на участие в выставочных мероприятиях принимаются через региональный портал госуслуг . Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Приглашаем подмосковных предпринимателей принять участие в выставках на условиях софинансирования. В рамках поддержки развития малого и среднего бизнеса регион компенсирует до 200 тыс. рублей выставочных расходов индивидуального участия. За счет этой программы некоторые категории МСП смогут представить свою продукцию на профильных выставках абсолютно бесплатно», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, для участников региональной программы «100% Подмосковье» предусмотрены улучшенные условия поддержки выставочной деятельности — они могут рассчитывать на софинансирование до 100% стоимости выставочных услуг. При этом общий объем софинансирования не может превышать 200 тыс. рублей для предпринимателей из приоритетных направлений деятельности, а также не более 180 тыс. рублей для МСП креативных индустрий и не более 150 тыс. рублей для предпринимателей их других сфер деятельности.

Субъекты МСП, не участвующие в программе «100% Подмосковье», могут получить до 80% софинансирования выставочных услуг. Общая сумма софинансирования для предпринимателей из приоритетных направлений также не может быть более 200 тыс. рублей, для креативных индустрий — не более 180 тыс. рублей, для других категорий — не более 150 тыс. рублей.

Участники программы «100% Подмосковье» также могут получить 100% софинансирования в рамках организации коллективного стенда на выставке. На коллективном стенде должны быть представлены не менее 5 предпринимателей. Общая стоимость софинансирования не должна превышать 2 млн рублей.

Подробнее о программе софинансирования и требованиях можно узнать на инвестиционном портале Московской области. Поддержка бизнесу в Подмосковье осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.