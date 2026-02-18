В Подмосковье начался прием заявок на президентскую программу подготовки управленцев

В Московской области открыт прием заявок на участие в Президентской программе подготовки управленческих кадров на 2026/2027 учебный год. Подать документы можно до 31 марта 2026 года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций региона.

В Подмосковье стартовал набор на Президентскую программу подготовки управленческих кадров. Программа реализуется на базе ведущих вузов страны и рассчитана на 2026/2027 учебный год.

Участники смогут обучаться по направлениям: управление организацией, маркетинг, финансы и управление проектами. Значительная часть стоимости обучения финансируется за счет государства. В процессе обучения каждый слушатель разрабатывает проект для своей компании или собственный бизнес-проект. Лучшие выпускники получат возможность пройти зарубежную стажировку.

Кандидаты должны работать по трудовому договору у работодателя, зарегистрированного в Московской области, или вести предпринимательскую деятельность с официальной регистрацией в регионе. Зачисление проводится по итогам конкурсного отбора. По окончании программы выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Подробная информация и список необходимых документов доступны на официальной странице программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.