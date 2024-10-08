В Подмосковье начался предварительный сбор заявок на международные выставки

В Подмосковье начался предварительный сбор заявок от предпринимателей на участие в международных выставках в 2025 году. Желающие могут подать заявку на участие в зарубежных или российских мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

С участием предпринимателям поможет фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Со стороны фонда финансируется аренда площади, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно.

Предприниматели Московской области могут оставить заявку на участие на платформе «Мой экспорт», которая интегрирована с инвестиционным порталом региона. Чтобы подать заявку на международную выставку за границей, нужно перейти по ссылке. Чтобы подать заявку на участие в международной выставке, которая пройдет в России, необходимо перейти по ссылке. Заявки принимаются до 1 ноября 2024 года.

Если компания хотела бы принять участие сразу в нескольких мероприятиях, то форма заполняется отдельно на каждое. За консультацией можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 16) или e-mail: vsv@exportmo.ru.

Помимо участия в международных выставках фонд предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Узнать больше о поддержке экспортеров можно на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.