сегодня в 18:22

В Подмосковье начали строить завод по производству навесного оборудования для техники

Компания «Платикс-Про» получила все необходимые разрешения для начала строительства производственного предприятия по изготовлению навесного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализуется на территории Сергиево-Посадского округа на участке, переданном инвестору в аренду по программе «Земля за 1 рубль».

«Общий объем инвестиций компании «Платикс-Про» по проекту строительства производства навесного оборудования составит 150 млн рублей. На новом предприятии создадут более 20 рабочих мест для жителей округа. Запуск производства запланирован на 2027 год», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие планирует выпускать навесное оборудование для широкого спектра транспортной техники: для сельхозтехники, погрузчиков различной конфигурации, гусеничных и колесных экскаваторов, бульдозеров, тракторов и т. д.

Проект реализуется в рамках обеспечения технологического суверенитета экономики государства, подчеркнули в пресс-службе подмосковного Мининвеста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.