В Подмосковье начали отбор заявок на получение грантов для развития семейных ферм

С 30 сентября по 30 октября в Московской области проходит новая волна отбора заявок на получение грантов для развития семейных ферм. В этом году для реализации данного проекта предусмотрены средства общей суммой 123 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Для участия в отборе необходимо, чтобы деятельность фермерского хозяйства была зарегистрирована на территории Подмосковья в течение не менее 1 года.

Важным условием является также то, что 2 или более членов семьи главы хозяйства должны также быть членами К (Ф)Х.

Заявки формируются участниками конкурса в системе «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя участника отбора.

Использовать средства гранта можно для приобретения земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры. При этом необходимо обеспечить софинансирование не менее 40% от объема расходов.

Также направить средства можно на погашение не более 20% льготного инвестиционного кредита, привлекаемого на реализацию бизнес-плана, или уплату процентов по льготному инвестиционному кредиту в течение 18 месяцев с даты получения гранта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.