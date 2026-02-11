В Подмосковье началась проверка Минсельхоза по использованию бюджетных средств

Главное контрольное управление Московской области начало внеплановую выездную проверку министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Проверка касается расходования средств, выделенных на реализацию мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Министерство заключило 18 соглашений о предоставлении субсидий с крестьянско-фермерскими хозяйствами. Средства направлены на финансовое обеспечение проектов по созданию и развитию хозяйств, а также на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с созданием новых субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе.

Общая сумма, выделенная из бюджета Московской области на эти цели, составила 81,6 млн рублей. В ходе проверки специалисты оценят достижение целевых показателей использования бюджетных средств. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.