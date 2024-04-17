В Подмосковье запустят производство комплектующих для электростанций

Производитель электрощитового оборудования и низковольтных комплектных устройств расширит производственные мощности за счет строительства нового производственного комплекса, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

Для реализации инвестиционного проекта был предоставлен участок по региональной программе «Земля за 1 рубль».

«Объем инвестиций в реализацию проекта на территории Орехово-Зуевского городского округа составит не менее 45 млн рублей. Приступить к строительству предприятия, на котором будут производить керамические изоляторы для гражданских объектов и промышленных предприятий, планируется во II квартале следующего года. Запуск предприятия намечен на I квартал 2027 года», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Керамические изоляторы являются одним из видов технической керамики, который используется в качестве электроизоляционных материалов в деталях и узлах промышленного оборудования, в том числе для крепления токоведущих частей в распределительных устройствах подстанций и электростанций. Изоляторы исключают аварийные ситуации во время работы оборудования.

«На земельном участке площадью 1,7 га, предоставленном в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год, будет построен производственно-складской корпус площадью 2115 кв. м. После запуска в эксплуатацию новой производственной площадки, компания сможет значительно увеличить объем выпускаемой импортозамещающей продукции», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Комплектующие керамических изоляторов изготавливаются из измельченных неорганических веществ до состояния порошка, сырье запекается при высокой температуре, что позволяет изделиям сохранить эксплуатационные характеристики.

На новой производственной площадке особое внимание планируется уделять качеству продукции, поэтому тщательные проверки будут проводиться на каждом производственном этапе. Продукцию будут поставлять по всей России и в страны СНГ.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.



«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.