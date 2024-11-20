В Подмосковье на земле за 1 руб запустят производство радиоэлектронной промышленности

В рамках проекта импортозамещения компания АО НПО «Энергия» планирует создать современный производственный комплекс по выпуску фольгированного сверхвысокочастотного диэлектрика с целью масштабирования, модернизации и внедрения современных технологий производства. Для реализации инвестпроекта предприятие заключило договор аренды на участок в Дмитровском городском округе по региональной программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Планируемый первоначальный объем инвестиций в реализацию проекта составит не менее 100 млн рублей. Завершить строительство и вести в эксплуатацию первый производственно-складской комплекс площадью 1 400 кв. метров. компания планирует в III квартале 2027 года. В рамках дальнейшей реализации проекта, которая запланирована до середины 2030 года, компания планирует увеличить производственные площади до 5 500 кв. метров. и наладить выпуск продукции, востребованной на рынке радиоэлектронной промышленности. Для жителей Дмитровского округа на первом этапе будет создано не менее 60 новых рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации данного проекта министерство имущественных отношений Московской области предоставило в аренду по льготной ставке 1 рубль в год участок площадью 3,2 гектара.

«Сейчас наша компания производит продукцию на арендуемых площадях. После завершения строительства нового производственно-складского комплекса, мы сможем сконцентрировать на одной площадке все производственные мощности, расширив производство. Часть материалов, производство которых мы планируем наладить на новом предприятии, не имеют аналогов в России», — отметил генеральный директор АО НПО «Энергия» Дмитрий Шестаков.

На территории Дмитровского городского округа компания наладит производство высокочастотного фольгированного диэлектрика (ФД-СВЧ), который представляет собой листовой композитный материал, облицованный с одной или двух сторон медной фольгой и предназначенный для изготовления печатных плат. Кроме того, на предприятии параллельно начнут производить продукцию, используемую для изготовления радиотехнических изделий, композитных материалов, предназначенных для защиты устройств, передающих сигналы на различных частотах, а также радиопрозрачных материалов, фольгированных и не фольгированных стеклотекстолитов, текстолитов, используемых для изготовления радиоэлектронной продукции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.