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В Подмосковье на поддержку производства товарной рыбы выделено 27,9 млн рублей

В Подмосковье продолжается субсидирование региональных производителей. Субсидия предоставляется сельхозпроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на покупку кормов для производства рыбы в размере 20%. На данную поддержку в 2024 году выделено 27,9 млн рублей. По состоянию на ноябрь ей воспользовались 10 предприятий на общую сумму 21,9 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что по предварительным прогнозам, объем производства рыбы к концу 2024 года может составить 3,5 тыс. тонн.

Ведущими предприятиями по данному направлению являются: АО «Бисеровский рыбокомбинат», АО «Егорьевский рыбокомбинат ЦНА», ЗАО «Рыбхоз Клинский», ООО СХП Коломенский рыбхоз «Осенка», ОООНЦ «Селекцентр», ООО Рыбхоз «Нарские острова», ИП Наумов «Пушкинская осетровая ферма», ООО «Сентябрь МК» и ООО «Аквафабрика».

АО «Бисеровский рыбокомбинат» предлагает широкий ассортимент живой рыбы, среди которых: карп, форель, толстолобик, белый амур и осетр. На предприятии используются современные технологии и высококлассные корма, что обеспечивает высокое качество продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.