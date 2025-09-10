В Подмосковье на 57% увеличили производство переработанной говядины и телятины

Качественная говядина и нежная телятина занимают важное место в рационе питания россиян, являясь ценным источником белка и питательных веществ. За 7 месяцев 2025 года предприятия Московской области выпустили более 9 тысяч тонн замороженного мяса крупного рогатого скота (в том числе для детского питания), что на 56,5% превысило результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковные производители обеспечивают 31% всего объема выпуска говядины и телятины в ЦФО, благодаря чему являются лидером в рейтинге, и 11% от общероссийского выпуска, в результате чего занимают второе место в России. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ООО «Оптимум» и ООО «Миккон», которые сочетают современные технологии производства со строгим контролем качества.

В ведомстве отметили высокий рост мясной отрасли региона. Предприятия Подмосковья вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Современные технологии производства и строгий контроль качества позволяют выпускать продукцию, соответствующую самым высоким стандартам. За весь 2024 год было произведено 13,34 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.