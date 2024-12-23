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В Подмосковье на 14% увеличилось производство зерновых хлопьев

Объем производства зерновых хлопьев за период с января этого года составил 5,5 тыс. тонн, что на 14,7% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по октябрь регионом было выпущено более 8,2% от общего объема в Центральном федеральном округе и 1,9% от Общероссийского. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы ООО «Колос-Экспресс» и ОАО «Геркулес».

Зерновые хлопья — один из наиболее полезных и насыщенных питательными элементами продуктов. Содержат большое количество кремния, йода, калия, фосфора, кобальта, бета — глюканов.

Эксперты отмечают, что ежедневное употребление способствует улучшению пищеварения, работы нервной, сердечно — сосудистой систем, стимулирует работу головного мозга и нормализует обмен веществ, оказывают мягкое седативное действие на психоэмоциональное состояние человека.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.