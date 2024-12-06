В Подмосковье на 10% увеличился объем производства молочных смесей для детей

Московская область продолжает удерживать 1 место в стране по объемам выпуска детских молочных смесей. За 10 месяцев с начала года региональные предприятия увеличили производство продукции на 10% к показателям аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

За 10 месяцев было произведено 24,4 тыс. тонн сухих молочных смесей для детей на смешанном и искусственном вскармливании. В прошлом году за указанный период объем выпуска составил 22 тыс. тонн. В настоящее время на долю Подмосковья приходится 85% детских смесей, представленных в ассортименте компаний Центрального федерального округа, и 55% — в России.

В Московской области производством детского питания, в том числе энтерального, клинического и заменителей грудного молока, занимаются: АО «Детское питание «Истра-Нутриция», ЗАО «Инфаприм», ООО «Молочный завод «Наро-Фоминский», ООО «Фармалакт». В составе полезные компоненты для развития младенцев от 0 месяцев, также представлены позиции от 6 месяцев и для детей старше года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.