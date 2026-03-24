В Подмосковье МСП получат налоговые послабления в 2026 году

Компании малого и среднего бизнеса в Подмосковье смогут скорректировать налоговую нагрузку после вступления в силу изменений Налогового кодекса с 1 января 2026 года. Минфин внес соответствующие поправки в Правительство РФ, чтобы смягчить переход на новые правила для МСП, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

С 1 января 2026 года вступили в силу налоговые изменения, которые повлияли на работу малого и среднего бизнеса. Поправки в Налоговый кодекс направлены на сохранение доступа к мерам поддержки и предоставление компаниям переходного периода для выбора оптимальной системы налогообложения.

С 1 апреля по 31 декабря 2026 года предприятия общепита на упрощенной системе налогообложения, утратившие освобождение от НДС, а также индивидуальные предприниматели, лишившиеся права применять патент, смогут получить освобождение от НДС. Для организаций общественного питания также предложено отменить требование о соответствии средней зарплаты сотрудников региональному уровню за предыдущий год.

Индивидуальные предприниматели, утратившие право на патентную систему, смогут заявить вычеты по НДС на товары, работы, услуги и имущественные права, не использованные в период применения патента.

Предприниматели, совмещавшие в 2025 году общий режим и патент и получившие доход свыше 20 млн рублей, с начала 2026 года смогут перейти на упрощенную систему налогообложения. Те, кто в декабре 2025 года совмещал патент и упрощенную систему либо перешел на нее в 2026 году и при этом заработал более 20 млн рублей за 2025 год, смогут изменить объект налогообложения по упрощенной системе.

Кроме того, компании на упрощенной системе получат право уменьшать доходы на сумму НДС, уплаченную с авансов, полученных до утраты статуса неплательщика налога.

Для МСП в обрабатывающей промышленности упростят порядок применения пониженных страховых взносов. Предлагается отменить требование о доле доходов от основного вида деятельности не менее 70% за предыдущий год и разрешить учитывать совокупный доход от основных и дополнительных видов деятельности из перечней правительства РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.