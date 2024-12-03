В Подмосковье можно получить грант на компенсацию затрат по инвесткредитам

С 6 декабря фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) начинает прием заявок от промышленных предприятий региона на получение грантов для компенсации затрат по погашению инвесткредитов. В рамках гранта можно получить до 50 млн рублей. Заявки будут приниматься до 16 декабря включительно. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В этом году это уже третий конкурс на распределение грантовой поддержки ФРП Московской области. В рамках первых двух было распределено 29 грантов на общую сумму 230 млн рублей. В ходе третьего этапа будет распределено еще 338,5 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Гранты ФРП МО предоставляются рамках компенсации затрат на погашение части процентов по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных проектов технологического суверенитета. Максимальная сумма гранта — 50 млн рублей. Грант можно получить для погашения кредита минимальным объемом 30 млн рублей.

Подробная информация о программе грантовой поддержки ФРП МО размещена на официальном сайте организации. Там же можно подать заявку на участие в конкурсном отборе. Кроме того, дополнительную информацию или консультационную поддержку по вопросам участия в программе можно получить по телефону: 8 (495) 136-99-09.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.