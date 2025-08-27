В Подмосковье модернизируют производство изделий из картона

Компания «Харменс Молоково», известный производитель изделий из картона, продолжает усиливать свои позиции на рынке благодаря модернизации производственных мощностей. Фабрика, расположенная в подмосковном Ленинском округе, при поддержке льготного финансирования фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО), направляет ресурсы на приобретение современного технологического оборудования для реализации проекта по развитию типографии, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 46,5 млн рублей. ФРП МО одобрил компании льготный заем в размере 30 млн рублей под 3% годовых сроком на 5 лет. Проект планируется реализовать в IV квартале этого года», — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас фабрика «Харменс Молоково» отпечатывает более 27 миллионов листов картонной продукции ежегодно. В ходе модернизации, после введения в эксплуатацию нового оборудования, объем выпуска продукции значительно увеличится и в ближайшее время достигнет 30 миллионов листов в год. Эти шаги не только повысят производственные возможности, но и способствуют улучшению качества и расширению ассортимента выпускаемой продукции, что позволит укрепить позиции компании на рынке упаковки.

«Харменс Молоково» зарекомендовала себя как надежный партнер, предоставляющий высококачественные картонные и пластиковые упаковочные решения. В производстве используются различные материалы, включая макулатурный и целлюлозный картон, а также микрогофрокартон, что позволяет создавать более 40 видов упаковки. Компания непрерывно инвестирует в совершенствование своих производственных процессов, что подтверждается высоким качеством выпускаемой продукции.

Подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте. Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.