В Подмосковье изменили налоговые льготы для организаций ж/д инфраструктуры

В Мособлдуме в целом приняли закон, вносящий ряд изменений в части льготного налогообложения для организаций в сфере ж/д инфраструктуры, передает корреспондент РИАМО.

Принят закон, которым вводятся изменения для льготного налогообложения организаций. Снято ограничение на срок действия предельной ставки налога на имущество в размере 1,6% для объектов железнодорожной инфраструктуры — теперь это бессрочно (ранее срок был до 2026 года).

С 2025 года устанавливается нулевая ставка налога на имущество для автомобильных дорог общего пользования, где проезд бесплатен, а также для сооружений, являющихся их неотъемлемой частью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.