В Подмосковье изъяли 157 бутылок после проверок алкомаркетов

Инспекторы проверили 66 торговых точек с алкоголем в Подмосковье с начала июня и выявили 10 нарушений. В одном из баров в Химках после приостановки лицензии из незаконного оборота изъяли 157 бутылок спиртного. Мониторинг проводят совместно с МВД и муниципалитетами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала июня инспекторы регионального Минсельхоза совместно с органами местного самоуправления и сотрудниками МВД обследовали 66 объектов, реализующих алкогольную продукцию. Цель проверок — пресечение незаконного оборота спиртного и контроль за соблюдением обязательных требований.

В ходе мониторинга выявлено 10 нарушений. Зафиксированы случаи продажи алкоголя в нестационарных торговых объектах и в так называемых зонах запрета — во дворах многоквартирных домов и рядом с социальной инфраструктурой. По региональным нормам торговые точки с алкоголем должны находиться не ближе 100 метров от образовательных учреждений и на расстоянии от 15 до 70 метров от медицинских организаций. Продажа во дворах МКД запрещена, за исключением встроенно-пристроенных помещений с входом со стороны улицы не далее 30 метров от края проезжей части.

Отдельное внимание уделяется обращениям жителей. В Химках проверка бара на Аптечной улице, 3А, прошла после жалоб на его работу. Ранее, в апреле, действие лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания было приостановлено. Несмотря на это, крепкий алкоголь вновь появился в продаже.

В ходе повторной проверки совместно с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России из незаконного оборота изъяли 157 бутылок алкогольной продукции. В настоящее время проводится разбирательство. По выявленным фактам составляют административные протоколы, материалы направляют в суд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.