В Подмосковье инвестиции в реализуемые проекты ЦОД составят 95 млрд рублей

Объем заявленных инвестиций в реализуемые на территории Московской области крупные проекты по созданию центров обработки данных составляет 95 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В Подмосковье активно развивается цифровая инфраструктура, которая обеспечит качественное и безопасное развитие цифровых услуг и сервисов не только на территории региона, но и в соседних субъектах. Инвестиции в 10 крупнейших проектов по созданию ЦОД в Московской области, которые уже находятся в стадии реализации, оцениваются в 95 млрд рублей. Сумма не окончательная, поскольку два инвестора на данный момент дорабатывают проектную документацию. Таким образом, Подмосковье уже в ближайшем будущем увеличит количество действующих в регионе ЦОД почти в два раза», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что на сегодняшний день Московская область занимает третье место среди российских регионов по количеству действующих ЦОД. На территории региона сейчас функционируют двенадцать центров обработки данных. Реализация заявленных крупных проектов запланирована до конца 2027 года.

Зиновьева также подчеркнула, что сегодня ЦОД является одним из важнейших элементов для развития экономики. Это касается не только сферы услуг и электронных сервисов, ЦОДы также обеспечат цифровизацию промышленных процессов, что позволит значительно повысить эффективность предприятий.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.