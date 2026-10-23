В Подмосковье ИИ проверит документы для получения лицензии на заготовку лома

Искусственный интеллект начал распознавать документы в онлайн-услуге по лицензированию заготовки лома на региональном портале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов, могут получить лицензию онлайн. С начала года электронной услугой на региональном портале воспользовались более 200 раз.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые файлы. Если документ прикреплен неверно, система покажет подсказку, и заявитель сможет сразу его заменить.

Решение поступит в личный кабинет заявителя. Сведения из реестра лицензий предоставляются бесплатно. Стоимость других услуг можно уточнить на региональном портале.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.