В Подмосковье идет прием заявок на образовательный проект «Мама-предприниматель»

С 15 по 19 сентября в Московской области пройдет региональный этап обучающей программы «Мама-предприниматель», ориентированной на женщин в декрете, желающих начать или развить свой бизнес. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализуется региональным центром «Мой бизнес». Участницам обучающей программы предоставляют все необходимое: обучение, разработка бизнес-плана, поиск единомышленников. Лучшие региональные проекты получают грант 150 тыс. рублей на развитие бизнеса, а федеральные победители — грант до 1 млн рублей.

Бесплатное обучение пройдет в формате тренинга-интенсива с погружением в деловую среду и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Девушка, чей проект будет признан лучшим, получит грант и возможность принять участие в федеральном этапе программы. Зарегистрироваться на региональный этап можно до 7 сентября на сайте: https://clck.ru/3NLnsw. Узнать больше о программе можно на официальном сайте: мамапредприниматель.рф.

Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор — Минэкономразвития России. Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес». Генеральный партнер — бухгалтерия для бизнеса «Мое дело». Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер — СБЕР. При поддержке Фонда «Наше будущее», Союза женщин России. Продуктовые партнеры — VK, МИФ. Информационные партнеры — 7Дней.ru и ежемесячный журнал «Караван историй».

Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку, в том числе и в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Больше об этом можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.