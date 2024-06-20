В Подмосковье хотят вовлечь больше участков в сельхозоборот

В Мособлдуме рассмотрели новую редакцию законодательной инициативы, которая направлена на вовлечение большего количества земельных участков в сельскохозяйственный оборот, передает корреспондент РИАМО.

Предлагается установить основания, которые не будут являться препятствием для изъятия у недобросовестных владельцев земель — наличие на участке объектов капитального строительства, а также возбуждение в отношении правообладателя дела о банкротстве.

Депутаты предлагают ввести норму об обязательном опубликовании информации о том, есть ли в отношении участка неисполненные предписания об устранении нарушения обязательных требований. Такое предложение направлено на то, чтобы вся информация об участках была прозрачна и доступна для потенциальных покупателей.

Также предлагается установить запрет на ипотеку участков сельхозназначения. Такая норма предусмотрена для того, чтобы предоставление участка в ипотеку не было основанием для перерыва в сроке неиспользования земли.

Кроме того, предлагается установить особенности изъятия земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, нестационарные торговые объекты. Проектом предполагается разделять такие угодья, образовывать под объектами участки, а на торги выставлять свободные от объектов земли. Судом может быть принято решение о демонтаже нестационарных объектов.

В Мособлдуме предлагают возложить на бывших собственников расходы на кадастровые работы в целях раздела земельного участка, на котором есть объекты капстроительства, а также расходы по демонтажу строений.

Проект закона после учета замечаний направят в Государственную думу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.