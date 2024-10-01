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В Подмосковье готовят около 40% замороженных ягод и фруктов общего объема в ЦФО

За 7 месяцев текущего года подмосковные производители произвели 6,3 тыс. тонн замороженных ягод и фруктов. Относительно аналогичного периода прошлого года объем производства увеличился на 43%. На долю Подмосковья в ЦФО приходится 39% данного вида продукции, в России — 21%. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Осень ­– сезон простуд и самое время для морсов из замороженных ягод и фруктов, обладающих высоким количеством витаминов и сохранивших все полезные свойства, благодаря процедуре заморозки. В это время года наиболее полезно употреблять морсы из ягод, богатых витамином C, таких как смородина, клюква и облепиха.

Ведущими производителями ягод и фруктов в регионе являются:

ООО «ЮНИКС» (округ Химки),

ООО ПЗП «ЭЛИКА» (Павлово-Посадский округ),

ООО «Вкусные истории» (округ Химки),

ООО «ПК «ЮЖ» (Богородский округ).

В линейке производителя ООО ПЗП «ЭЛИКА» представлена замороженная компотная смесь, вишня без косточек, клюква, клубника, облепиха и малина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.