В Подмосковье до 23 января принимают отчетность по бонитировке сельхозживотных

В Московской области продолжается прием отчетности по бонитировке сельскохозяйственных животных за 2025 год. Документы необходимо предоставить до 23 января в региональный информационно-селекционный центр, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Региональный информационно-селекционный центр Московской области на базе АО «Московское» принимает отчетность по бонитировке сельскохозяйственных животных за 2025 год. Кампания проводится в соответствии с федеральным законом «О племенном животноводстве» и охватывает племенные и товарные хозяйства региона, а также организации по искусственному осеменению.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что своевременная сдача отчетности обязательна для участия в программах господдержки. Бонитировка — это комплексная оценка животных по происхождению, экстерьеру, продуктивности и другим показателям, позволяющая определить их племенную и хозяйственную ценность. Результаты используются для формирования реестров получателей субсидий и планирования селекционной работы.

Для сдачи отчетности предприятиям необходимо предоставить бонитировочную ведомость, электронную базу данных ИАС «Селэкс», копии племенных свидетельств, документы о происхождении быков-производителей, отчет по итогам работы за 2025 год, карточку племенного хозяйства и опись пробонитированных коров.

Прием документов завершится 23 января. Хозяйствам рекомендуется проверить комплектность и правильность оформления документов перед подачей в центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.