В Подмосковье для размещения предприятий доступны площадки вблизи ЦКАД

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что порядка 30 действующих индустриальных парков Подмосковья расположены рядом с ЦКАД — важнейшей транспортной артерией всего Московского региона. Это площадки со всей необходимой инфраструктурой для строительства новых производственных предприятий, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В 5-10 километрах от ЦКАД бизнес может получить участки для строительства заводов с уже готовой инфраструктурой. В этой зоне в Московской области действуют 28 индустриальных парков, еще 10 таких площадок сейчас создаются. Таким образом, Подмосковье предлагает инвесторам подготовленные площадки с удобной логистикой для запуска промышленных предприятий, ориентированных на крупнейший рынок Московского региона», — сказала зампред Екатерина Зиновьева.

Она также напомнила, что всего в Подмосковье действует 72 индустриальных парка и создано 6 особых экономических зон.

Подобрать площадку в Московской области для размещения предприятия, в том числе на территории индустриальных парков и ОЭЗ, можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.