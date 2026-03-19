В Подмосковье демонтировали более 5,6 тыс незаконных НТО

В Московской области с начала реформирования торговой сферы демонтировали 5 649 незаконных нестационарных торговых объектов. В 2026 году работы продолжаются — уже убрано 1 400 конструкций. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала трансформации в регионе ликвидировали 5 649 незаконно установленных НТО. В 2024 году демонтировали 337 объектов, в 2025 году — 3 912. В 2026 году на данный момент убрано 1 400 конструкций, из них 527 — в плановом порядке и 873 — по итогам внеплановых проверок. Межведомственные комиссии во всех муниципалитетах продолжают регулярный мониторинг.

В Раменском городском округе выявили несколько НТО, размещенных с нарушением законодательства. Девяти владельцам вручили предписания о добровольном демонтаже. На устранение нарушений отводится две недели — собственники должны за свой счет ликвидировать конструкции.

Если требования не будут выполнены в установленный срок, комиссия примет решение о принудительном демонтаже и вывозе объектов силами уполномоченных органов. Расходы на демонтаж, транспортировку и хранение взыщут с владельцев в полном объеме.

Параллельно в регионе развивается формат мобильной торговли. Он позволяет свободно выбирать место размещения и не требует переоформления документов на объекты капитального строительства. В министерстве призвали предпринимателей соблюдать требования законодательства при организации торговли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.