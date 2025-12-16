В Подмосковье действует 6 площадок в формате «Лайт индастриал»

«Московская область стала одним из первых регионов, где активно развивается формат недвижимости «Лайт индастриал». Это полностью готовые производственные помещения, в которых инверторы могут быстро разворачивать промышленное производство. На сегодняшний день в Московской области уже действует 6 площадок в формате «Лайт индастриал» общей площадью 374 тыс. кв. м.», — рассказала заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова.

Формат чрезвычайно востребован бизнесом. Как показывает практика реализации таких проектов, практически весь объем площадей бронируется резидентами еще до окончания сдачи объекта в эксплуатацию.

«Лайт индастриал» — промышленные коворкинги, с полностью готовой инфраструктурой. Резидентам остается только подключить оборудование и запустить производство. Формат готовых промышленных боксов позволяет запускать производства в кратчайшие сроки — в течение 3 месяцев.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.