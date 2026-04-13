В Подмосковье число прокатных МСП выросло на 25% за год

В Московской области за год на 25% увеличилось число малых и средних предприятий, работающих в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха. Сейчас в регионе действует более 300 таких компаний, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По данным Корпорации МСП, за последние три года количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха в России выросло в 1,5 раза — с 3 тыс. до почти 4,5 тыс. В 2023 году число таких компаний не достигало 3 тыс., год назад их было около 3,8 тыс., а к настоящему времени показатель приблизился к 4,5 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.