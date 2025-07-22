В Подмосковье бизнесмену помогли прекратить преследование и отменить меру пресечения

При содействии исполняющего обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой и экспертов центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» прекращено уголовное преследование в отношении предпринимателя, ранее заключенного под стражу. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Дело имело признаки неправомерного использования уголовного преследования в рамках хозяйственного спора, который уже рассматривался в арбитражном суде и по которому были вынесены решения в пользу предпринимателя. Несмотря на это, следственными органами было возбуждено уголовное дело и избрана самая строгая мера пресечения.

Совместными усилиями уполномоченного и центра «Бизнес против коррупции», материалы дела были направлены на федеральный уровень. По итогам рассмотрения обращения генеральной прокуратурой были приняты меры по восстановлению законности: мера пресечения была отменена, а само уголовное дело — прекращено.

«К сожалению, практика предъявления предпринимателям необоснованных обвинений сохраняется. Подобные дела демонстрируют необходимость строгого соблюдения законодательства, запрещающего использовать уголовное преследование для решения коммерческих споров. Безусловно, каждый случай требует тщательной проверки и профессионального сопровождения, и здесь нашими верными соратниками являются областная прокуратура и эксперты ЦОП Бизнес против коррупции», — отметила исполняющий обязанности уполномоченного Наталья Чудакова.

Стоит отметить, что научно-консультативный совет «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области» был образован в 2021 году. За пять лет рассмотрено более 60 обращений, содержащих жалобы на необоснованное уголовное преследование, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, неправомерность действий (бездействия) сотрудников правоохранительных органов, нарушения уголовно-процессуального законодательства в ходе проведения доследственных проверок и предварительного расследования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.

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