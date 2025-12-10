В Подмосковье 9 декабря прошли антикоррупционные встречи с предпринимателями

В городских округах Подмосковья 9 декабря состоялись встречи предпринимателей с представителями власти и контролирующих органов, посвященные профилактике коррупции и поддержке бизнеса, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

В международный день борьбы с коррупцией в Подмосковье прошли тематические встречи с предпринимателями на площадках территориальных торгово-промышленных палат. В мероприятиях участвовали и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова и сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена.

В ходе открытого диалога предприниматели обсудили с представителями органов власти и контролирующих структур типичные коррупционные риски, такие как затягивание сроков рассмотрения документов, избыточные требования при согласованиях и проверках, а также сложности при получении мер поддержки и вопросы аренды земли и помещений. Особое внимание уделили инструментам правовой защиты и возможностям обращения к уполномоченному.

Наталья Чудакова подчеркнула, что подобные встречи способствуют выявлению реальных проблем и повышению эффективности антикоррупционной работы. Она отметила, что предприниматели отмечают рост прозрачности процедур и развитие цифровых сервисов.

По итогам встреч предложения предпринимателей будут учтены в дальнейшей работе уполномоченного и направлены в профильные ведомства для совершенствования правоприменительной практики и профилактики коррупционных нарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.