В Подмосковье 5 марта проведут вебинар по безопасности бизнеса

Обучающий вебинар для предпринимателей Подмосковья пройдет 5 марта в 11:00 по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей совместно с адвокатской палатой Московской области. Участникам расскажут о мерах защиты бизнеса в рамках уголовного процесса и способах избежать обвинений в мошенничестве, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Спикерами выступят почетный адвокат Московской области, председатель научно-консультативного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области Лев Лялин, а также адвокат Московской областной коллегии адвокатов, эксперт Pro-bono, член научно-консультативного совета центра Дмитрий Наговицын.

В ходе вебинара эксперты разберут превентивные и базовые меры организации безопасности бизнеса с точки зрения уголовного процесса. Речь пойдет о рисках при запуске новых направлений, взаимосвязи гражданского, уголовного и налогового права, работе с соучредителями и персоналом, финансовом контроле, взаимодействии с контрагентами и участии в государственных контрактах. Отдельное внимание уделят юридическому сопровождению и рискам уголовного преследования, несмотря на решения арбитражных судов.

Также участникам объяснят, как избежать обвинений в мошенничестве при ведении бизнеса. Эксперты рассмотрят типичные ситуации, когда следствие усматривает умысел, вопросы ответственности генерального директора и соучредителей, финансовые просчеты, кредитные обязательства, форс-мажор и возможные последствия банкротства.

Регистрация на вебинар открыта по ссылке.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.