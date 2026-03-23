В Подмосковье 45% получателей микрозаймов составили женщины

Почти половина получателей поддержки Московского областного фонда микрофинансирования — женщины. В 2025 году фонд выдал 325 льготных займов на общую сумму 671,2 млн рублей.

«Московский областной фонд микрофинансирования — один из инструментов поддержки бизнеса в регионе, которым активно пользуются предприниматели Подмосковья. В 2025 году получателями льготных займов стали более 300 предпринимателей, из них 45% — бизнес-леди. Их возраст варьируется от 19 до 74 лет, а средний составляет 44 года», — сказала Екатерина Зиновьева.

Наиболее активно за поддержкой в прошлом году обращались предпринимательницы из Красногорска, Одинцово и Солнечногорска. Самыми популярными направлениями стали производство, розничная торговля, образовательные услуги, медицина и общественное питание.

В мининвесте региона добавили, что 66% женщин, получивших займы, совмещают бизнес и воспитание детей. Из них 17% — многодетные матери.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.