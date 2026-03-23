В Подмосковье 19–21 апреля пройдет форум по переработке лома

Международный форум «Лом черных и цветных металлов – 2026» и выставка Moscow International Recycling Expo пройдут в Подмосковье с 19 по 21 апреля. В рамках деловой программы состоится семинар по цифровизации лицензирования и надзора в сфере обращения с металлоломом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

21-й Международный форум «Лом черных и цветных металлов – 2026» организует Минпромторг России при участии ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и рейтингового агентства «Русмет». Параллельно состоится специализированная выставка Moscow International Recycling Expo.

В рамках форума пройдет обучающий семинар для представителей региональных органов исполнительной власти и профильных специалистов, отвечающих за лицензирование деятельности по обращению с ломом черных и цветных металлов. Участники обсудят внедрение цифровых инструментов в контрольно-надзорную деятельность, применение современных сервисов и переход на платформенные решения в сфере лицензирования.

Выставка объединит металлургические компании, заготовительные и перерабатывающие предприятия, а также российских и зарубежных экспертов в области переработки, логистики, аналитики и финансов. Ежегодно мероприятия собирают более 1 тыс. участников и служат площадкой для профессионального обмена опытом.

Форум и выставка пройдут в парке «Патриот» на площадке гостиничного комплекса «ПСБ Патриот Cosmos». Программа и условия участия размещены на официальных ресурсах организаторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.