В Подмосковье 12 июня откроют 36 ярмарок ко Дню России

Праздничные ярмарки ко Дню России пройдут 12 июня в 25 округах Подмосковья. В регионе будут работать 36 торговых площадок с продукцией местных производителей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Посетители смогут познакомиться с ассортиментом товаров подмосковных предпринимателей и приобрести продукцию региональных мастеров. Ярмарки организуют на нескольких площадках, в том числе в Богородском городском округе в Старой Купавне на улице Кирова, 19, в Кашире на улице Садовой, 33, в Люберцах на улице Волковской, а также в Химках в микрорайоне Сходня на улице Чапаева, 3.

В ведомстве подчеркнули, что приоритетом остается безопасность и качество продукции. Все товары проходят проверку специалистов государственной ветеринарной службы.

Актуальный график работы и адреса площадок размещены на портале «Мой АПК», где можно выбрать ближайшую ярмарку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.