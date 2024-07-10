В Подмосковье 12 июля обсудят маркировку растительных масел и кормов для животных

В целях повышения информированности и обеспечения готовности предприятий Московской области к введению обязательной маркировки министерство сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с ООО Оператор «ЦРПТ» «Честный знак» проведет ряд совещаний в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К участию приглашаются производители пищевых растительных масел и кормов для животных, зарегистрированные в Московской области. Ключевые вопросы к обсуждению: действия по подготовке к обязательной маркировке, этапность введения обязательных требований, сроки внедрения маркировки, технические решения, ответственность за несоблюдение правил маркировки.

Мероприятие пройдет 12 июля в двух частях. В 10:00 состоится совещание по теме «Информирование производителей пищевых растительных масел», в 11:00 – по теме «Информирование производителей кормов для животных». Во время совещания будет открытый диалог. Участники смогут задать вопросы и получить квалифицированные ответы напрямую у специалистов.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области информирует: маркировка «Честный знак» позволяет государству проследить путь продукции от производителя до прилавка магазина и выявить подделки. Подать заявку на участие можно, перейдя по ссылкам:

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске „ЭКО-культура“ ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.