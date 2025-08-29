В пятницу российская валюта изменила направление движения

На внебиржевом рынке в пятницу днем российский рубль изменил направление движения и теперь умеренно снижается после агрессивного утра. Доллар США растет на 0,38% до 80,33 руб. Евро расширяется на 0,38% до 93,71 руб. На Мосбирже китайский юань поднимается на 0,32% до 11,2745 руб., сообщил РИАМО старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Рынок слегка увлекся утренними симпатиями к рублю без прочной на то опоры и теперь ищет точку равновесия», — отмечает он.

По словам эксперта, без фактов со стороны геополитики рублю будет сложно продолжать дорожать. На фоне ожиданий сентябрьского смягчения ДКП Банком России и состояния платежного баланса базовый вариант для нацвалюты скорее плавное и аккуратное понижение. Основной вариант развития событий предполагает, что 12 сентября ЦБ сократит стоимость кредитования на 1%, но, если больше — рубль снизится сильнее, полагает Силаев.

«Пока же доллар США останется в границах 80-81 руб., евро — 93-94 руб., юань — около 11,27 руб.», — констатирует эксперт.