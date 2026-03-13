В Петербурге зарплаты в нефтегазовом сегменте выросли до 200 тыс руб

В Санкт-Петербурге с начала 2025 по начало 2026 года заметно выросли зарплатные предложения в нефтегазовой отрасли. Максимальные доходы зафиксированы у бурильщиков, сообщает «Бриф24» .

По данным Авито Работы, сильнее всего увеличилась зарплата газосварщиков — на 69%, до 168,5 тыс. рублей в месяц. Доход бурильщиков вырос на 60% и достиг 200 тыс. рублей.

Сварщикам стали предлагать на 57% больше — свыше 167 тыс. рублей. Зарплата геодезистов увеличилась на 45%, до 105 тыс. рублей. Операторам котельной предлагают 53 тыс. рублей, что на 24% выше прошлогодних значений. Итоговые суммы зависят от стажа и места работы.

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков сообщил, что рост связан не только с повышенным спросом, но и с конкуренцией между работодателями.

«Инженеры-геодезисты стали требоваться на 116% чаще, поскольку увеличивается потребность в специалистах по производству, строительству и ремонту нефтегазового оборудования», — пояснил он.

