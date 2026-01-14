В Петербурге упал спрос на журналистов

Спрос на журналистов в Петербурге снизился на 24% в 2025 году

В 2025 году в Санкт-Петербурге отмечалось падение интереса работодателей к журналистам. Количество запросов на специалистов данной сферы уменьшилось на 24%, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу сервиса по трудоустройству HeadHunter.

Поиск работы для журналистов был наиболее затруднителен в начале 2025 года, что типично для этого периода. Наибольший подъем активности на рынке труда наблюдается в феврале, марте и апреле. В эти месяцы компании активизируются после праздничных дней и короткого рабочего января.

Самое большое число вакансий для работников СМИ было зарегистрировано в Москве — 33%. За Петербургом с 8%, занимающим вторую позицию, следуют Краснодарский край (4%), Свердловская (4%) и Новосибирская области (3%).

Представители HH.ru подчеркнули, что профессия журналиста всегда отличалась высокой конкуренцией. В среднем на одно рабочее место в 2025 году претендовало 100 соискателей.

Размер оплаты труда в Северо-Западном ФО в прошлом году варьировался от 40 до 80 тыс. рублей. В столице этот диапазон гораздо шире — от 51 800 до 132 900 рублей, а в Петербурге — от 45 до 100 тыс. рублей. Среднее зарплатное предложение в Северной столице за год осталось на прежнем уровне, составляя 60 тыс. рублей.

В 2024 году потребность в журналистах в Петербурге уменьшилась на 10%. Кроме того, город вошел в пятерку лидеров по концентрации предложений о работе.

