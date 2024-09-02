В Петербурге осенью подорожают продукты питания

В Санкт-Петербурге производители продуктов питания предупредили торговые сети о скором повышении цен, которое запланировано на осень 2024 года, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на соответствующее письмо, имеющееся в распоряжении редакции.

«Рост себестоимости производства происходит по всей цепочке. Так, индекс операционной себестоимости производства сырого молока (RMCI) в июне 2024 года остается выше уровня июня 2023-го на 11,5%. Себестоимость в переработке выросла на 14%», — отметил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.

Холдинг «Коломенский» предупредил ретейлеров, что скоро на 10-15% подорожают хлебобулочные изделия, а также мелкоштучные изделия. «Каравай» повысил цены до 10%. «Эйч энд Эн Трейд» (ранее было российским подразделением Danone — ред.) сообщил, что в среднем с 1 сентября цены повысились на 5,3%.

Участники рынка отмечают, что скоро подорожает и сыр. Это напрямую связано со стоимостью молока, которая также растет.