В Петербурге ограничили работу «наливаек» в жилых домах

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Дополнительные ограничения ввели для «наливаек» в Петербурге

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, вводящий ограничения на работу «наливаек» — заведений общепита, находящихся в жилых домах, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал петербургского парламента.

В сообщении указано, что новая законодательная инициатива устанавливает дополнительные правила и ограничения на продажу алкоголя для организаций, ведущих деятельность в многоквартирных домах.

Главная цель данного закона — обеспечение защиты прав населения и борьба с недобросовестными бизнесменами, пытающимися обойти действующие в городе правила продажи алкогольной продукции.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вывести «наливайки» и точки, торгующие вейпами, из-под действия моратория на проверки бизнеса.