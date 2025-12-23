В первом квартале 2026 года в России вырастут зарплаты

Депутат ГД Панеш: зарплаты в РФ увеличатся на 4,5% в январе–марте 2026 года

В первом квартале 2026 года заработные платы в России могут увеличиться на 4,5%. Это произойдет при сохранении рекордно маленького показателя безработицы, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Перечисленные президентом России Владимиром Путиным ориентиры формируют хорошую основу для улучшения экономики РФ в начале 2026 года. Рост зарплаты составит 4,5% при сохранении рекордно маленького уровня незанятости жителей страны. Это говорит о том, что рынок труда прочный, а благосостояние людей растет, отметил народный избранник.

По словам Панеша, главной задачей для России на этом этапе является опережающий рост производительности труда. Для этих задач сформированы нужные условия. Среди них планы по технологической модернизации, а также адресная поддержка инновационных предприятий.

Властям РФ нужно приложить усилия, чтобы увеличение производительности труда смогло догонять рост доходов. Для таких целей созданы нужные условия. Есть планы по внедрению современных технологий в разных сферах, созданию рабочих мест. Ожидается, что инфляция замедлится. Это сформирует дополнительную опору для реального увеличения доходов, считает депутат Госдумы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.