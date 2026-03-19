В Павловском Посаде ветераны СВО посетили хлебозавод

Ветераны специальной военной операции посетили хлебопекарное предприятие «КОМПАНИЯ ГРЕНКОВЪ» в Павловском Посаде в рамках программы «Промышленный туризм». Участники познакомились с производством и обсудили вопросы трудоустройства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В составе делегации были участники СВО и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова. Экскурсия прошла на площадке ООО «КОМПАНИЯ ГРЕНКОВЪ», где гостям показали полный цикл изготовления хлебобулочных изделий.

Ветераны встретились с управляющим директором Владимиром Шалаевым и задали вопросы о возможностях трудоустройства, стабильности работы и интеграции в коллектив. Обсуждение стало частью работы по социальной адаптации участников спецоперации.

Предприятие работает уже 60 лет. Сейчас здесь запущен новый цех, совершенствуются рецептуры, в ассортименте появился пряный хлеб, начато экспериментальное производство печенья. На заводе трудятся 112 человек.

Инициативу проводить производственные экскурсии для участников СВО в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» ранее выдвинуло правительство Московской области. Предприятия региона поддержали это предложение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.