В Павловском Посаде прошли уроки о промышленности

В школах Павлово-Посадского округа 16 марта провели внеурочные занятия «Разговоры о важном», посвященные российской промышленности. Ученики 1–11 классов узнали об истории и достижениях отрасли и обсудили вклад родного округа в развитие страны, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Тема занятий охватила путь отечественной промышленности от первых мануфактур до современных высокотехнологичных производств. Отдельное внимание уделили промышленным традициям Павловского Посада, в том числе знаменитым павловопосадским платкам, которые стали одним из узнаваемых символов России в мире.

Уроки прошли в формате живого диалога. Школьники задавали вопросы, участвовали в обсуждениях и делились мнением. По отзывам педагогов, тема вызвала у детей искренний интерес и эмоциональный отклик.

«Разговоры о важном» проводят регулярно для формирования у школьников ценностных ориентиров, уважения к труду и достижениям страны. Темы подбирают с учетом возраста учащихся и актуальной повестки. Занятия организованы в рамках программы Минпромторга России при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.