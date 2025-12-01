В Павловском Посаде продолжается программа профессиональной адаптации ветеранов СВО

Павлово-Посадский городской округ развивает систему поддержки и адаптации ветеранов специальной военной операции. На этой неделе делегация ветеранов и представителей организации «Боевое братство» побывала на производственной площадке компании «Ультрадекор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе визита гостям провели экскурсию по производственным цехам, познакомили с технологическими процессами и основными направлениями деятельности предприятия. Руководство компании ответило на вопросы о вакансиях, требованиях к кандидатам, условиях труда и возможностях профессионального развития.

По отзывам участников, их впечатлило современное оснащение производства и готовность коллектива к открытому диалогу.

Подобные мероприятия проводятся в округе на регулярной основе. Программа «открытых дверей» призвана помочь вернувшимся со службы гражданам пройти период адаптации, оценить свои профессиональные перспективы и найти достойное место работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.