В Павловском Посаде обсудили развитие Рахмановского шелкового комбината

сегодня в 19:25

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов и генеральный директор Рахмановского шелкового комбината Виталий Корсак провели встречу, на которой рассмотрели новые идеи и перспективные проекты для предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Павловский Посад известен своей текстильной промышленностью, одним из ключевых предприятий которой является Рахмановский шелковый комбинат. Генеральный директор предприятия Виталий Корсак рассказал Сергею Балашову об историческом направлении работы комбината — производстве тканей для церковного облачения, которые долгие годы поставлялись для нужд епархии.

Сегодня Рахмановский комбинат остается хранителем традиций и одновременно крупнейшим в России и СНГ производителем ситовых (фильтровальных) тканей, соответствующих европейским стандартам. Предприятие активно расширяет ассортимент, сохраняя высокое качество продукции.

Во время встречи стороны обсудили новые идеи и перспективные проекты для дальнейшего развития комбината. Сергей Балашов пожелал коллективу предприятия процветания, финансового благополучия и высоких показателей в продажах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.